Ausblick: BB Seguridade Participacoes legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

BB Seguridade Participacoes lädt am 03.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass BB Seguridade Participacoes im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,221 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,210 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 435,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 74,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 250,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,829 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,830 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,76 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 996,3 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at