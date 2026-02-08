Ausblick: BB Seguridade Participacoes legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

BB Seguridade Participacoes wird am 09.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,212 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,200 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll BB Seguridade Participacoes in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 109,72 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 509,1 Millionen USD im Vergleich zu 242,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,857 USD, gegenüber 0,830 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 1,92 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 996,3 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at