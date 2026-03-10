Ausblick: BBB Foods A legt Quartalsergebnis vor

BBB Foods A wird am 11.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -5,157 MXN je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte BBB Foods A noch -0,010 USD je Aktie verloren.

Die Umsatzschätzungen von 6 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 21,78 Milliarden MXN, was einem Umsatz von 813,4 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -19,646 MXN im Vergleich zu 0,160 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 77,93 Milliarden MXN, gegenüber 3,13 Milliarden MXN im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at