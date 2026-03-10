BBB Food a Aktie
Ausblick: BBB Foods A legt Quartalsergebnis vor
BBB Foods A wird am 11.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -5,157 MXN je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte BBB Foods A noch -0,010 USD je Aktie verloren.
Die Umsatzschätzungen von 6 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 21,78 Milliarden MXN, was einem Umsatz von 813,4 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -19,646 MXN im Vergleich zu 0,160 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 77,93 Milliarden MXN, gegenüber 3,13 Milliarden MXN im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
