BBB Food a Aktie
WKN DE: A402VB / ISIN: VGG0896C1032
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: BBB Foods A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
BBB Foods A wird am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -2,726 MXN je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,130 USD je Aktie erzielt worden.
Laut einer Schätzung von 8 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 24,91 Milliarden MXN betragen, verglichen mit 961,3 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -12,117 MXN, gegenüber -1,270 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 103,11 Milliarden MXN geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,07 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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