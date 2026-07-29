Ausblick: BBVA präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Das sind die Prognosen der Analysten für die kommende BBVA-Bilanz.

BBVA wird am 30.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

5 Analysten schätzen, dass BBVA für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,518 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,460 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 10 Analysten eine Verringerung von 42,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 10,44 Milliarden EUR gegenüber 18,27 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 25 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,04 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,76 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 21 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 41,63 Milliarden EUR, gegenüber 79,48 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at