Ausblick: BCB Bancorp stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

BCB Bancorp stellt am 29.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Verlust von -8,530 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,220 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 0,1 Millionen USD aus – eine Minderung von 99,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte BCB Bancorp einen Umsatz von 45,8 Millionen USD eingefahren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -8,087 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,840 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 73,2 Millionen USD aus im Gegensatz zu 166,4 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at