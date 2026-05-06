Ausblick: BCE legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

BCE wird am 07.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,578 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte BCE 0,680 CAD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll BCE in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,67 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 6,09 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 5,93 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,56 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,79 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 14 Analysten von durchschnittlich 25,12 Milliarden CAD aus, nachdem im Vorjahr 24,47 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at