04.02.2026 07:01:06

Ausblick: BCE präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

BCE wird sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

13 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,621 CAD aus. Im letzten Jahr hatte BCE einen Gewinn von 0,510 CAD je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend erwarten 10 Analysten einen Zuwachs von 1,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 6,54 Milliarden CAD gegenüber 6,42 Milliarden CAD im Vorjahrszeitraum.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,71 CAD, gegenüber 0,180 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 24,60 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 24,41 Milliarden CAD erwirtschaftet wurden.

