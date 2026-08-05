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WKN DE: A0J3LN / ISIN: CA05534B7604

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05.08.2026 07:01:06

Ausblick: BCE verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

BCE öffnet am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

14 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,639 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,630 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

BCE soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,18 Milliarden CAD abgeschlossen haben – davon gehen 10 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,09 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 17 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,57 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 6,79 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt von insgesamt 24,99 Milliarden CAD aus im Gegensatz zu 24,47 Milliarden CAD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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