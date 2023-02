Ausblick: BE Semiconductor Industries gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

BE Semiconductor Industries wird am 22.02.2023 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,519 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte BE Semiconductor Industries 0,907 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 141,4 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 27,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 194,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,06 USD im Vergleich zu 3,84 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 753,0 Millionen USD, gegenüber 849,8 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at