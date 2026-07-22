BE Semiconductor Industries NV Aktie

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WKN DE: A2JLD1 / ISIN: NL0012866412

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22.07.2026 07:01:06

Ausblick: BE Semiconductor Industries NV gewährt Anlegern Blick in die Bücher

BE Semiconductor Industries NV wird am 23.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,12 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 180,0 Prozent erhöht. Damals waren 0,400 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten ein Plus von 68,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 249,1 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 148,1 Millionen EUR umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 21 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,13 EUR je Aktie, gegenüber 1,66 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 20 Analysten durchschnittlich bei 953,6 Millionen EUR. Im Vorjahr waren 591,3 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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