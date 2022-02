Ausblick: BE Semiconductor Industries NV informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

BE Semiconductor Industries NV wird am 18.02.2022 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2021 abgelaufen ist.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,713 EUR. Das entspräche einem Zuwachs von 29,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,550 EUR erwirtschaftet wurden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll BE Semiconductor Industries NV in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 59,99 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 175,5 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 109,7 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,21 EUR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,67 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 739,2 Millionen EUR, gegenüber 433,6 Millionen EUR im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at