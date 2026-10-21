BE Semiconductor Industries NV Aktie
WKN DE: A2JLD1 / ISIN: NL0012866412
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21.10.2026 07:01:06
Ausblick: BE Semiconductor Industries NV legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
BE Semiconductor Industries NV wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
11 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,27 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,320 EUR erwirtschaftet worden.
11 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 278,1 Millionen EUR – das wäre ein Zuwachs von 109,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 132,7 Millionen EUR umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 19 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,46 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 1,66 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,01 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 591,3 Millionen EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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