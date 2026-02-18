BE Semiconductor Industries NV Aktie

BE Semiconductor Industries NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JLD1 / ISIN: NL0012866412

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
18.02.2026 07:01:06

Ausblick: BE Semiconductor Industries NV stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

BE Semiconductor Industries NV wird am 19.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

11 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,505 EUR. Das entspräche einer Verringerung von 32,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,750 EUR erwirtschaftet wurden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll BE Semiconductor Industries NV in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,47 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 163,3 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 153,4 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,68 EUR, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 2,31 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 20 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 591,3 Millionen EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 607,5 Millionen EUR waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BE Semiconductor Industries NV

mehr Nachrichten

Analysen zu BE Semiconductor Industries NV

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BE Semiconductor Industries NV 172,30 -7,89% BE Semiconductor Industries NV

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Wall Street tiefer -- ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei beendet Handel in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen