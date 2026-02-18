BE Semiconductor Industries NV Aktie
WKN DE: A2JLD1 / ISIN: NL0012866412
|
18.02.2026 07:01:06
Ausblick: BE Semiconductor Industries NV stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
BE Semiconductor Industries NV wird am 19.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
11 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,505 EUR. Das entspräche einer Verringerung von 32,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,750 EUR erwirtschaftet wurden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll BE Semiconductor Industries NV in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,47 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 163,3 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 153,4 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,68 EUR, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 2,31 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 20 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 591,3 Millionen EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 607,5 Millionen EUR waren.
