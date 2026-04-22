BE Semiconductor Industries NV Aktie

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WKN DE: A2JLD1 / ISIN: NL0012866412

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22.04.2026 07:01:06

Ausblick: BE Semiconductor Industries NV stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

BE Semiconductor Industries NV präsentiert am 23.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

12 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,660 EUR gegenüber 0,400 EUR im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll BE Semiconductor Industries NV nach den Prognosen von 12 Analysten 186,9 Millionen EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 29,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 144,2 Millionen EUR umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,58 EUR im Vergleich zu 1,66 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 21 Analysten durchschnittlich bei 878,3 Millionen EUR, gegenüber 591,3 Millionen EUR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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