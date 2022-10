Ausblick: BE Semiconductor Industries NV verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

BE Semiconductor Industries NV präsentiert am 20.10.2022 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass BE Semiconductor Industries NV im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,623 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,00 EUR je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll BE Semiconductor Industries NV in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 23,53 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 159,3 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 208,3 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,92 EUR im Vergleich zu 3,39 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 723,8 Millionen EUR, gegenüber 749,3 Millionen EUR im vorigen Jahr.

