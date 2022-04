Ausblick: BE Semiconductor Industries NV zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

BE Semiconductor Industries NV wird am 29.04.2022 das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,806 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte BE Semiconductor Industries NV ein EPS von 0,470 EUR je Aktie vermeldet.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 37,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 143,2 Millionen EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei BE Semiconductor Industries NV für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 197,0 Millionen EUR aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,63 EUR, gegenüber 3,39 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 836,4 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 749,3 Millionen EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at