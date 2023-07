Ausblick: BE Semiconductor Industries stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

BE Semiconductor Industries stellt am 27.07.2023 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal vor.

9 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,664 USD aus. Im letzten Jahr hatte BE Semiconductor Industries einen Gewinn von 0,917 USD je Aktie eingefahren.

8 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 176,0 Millionen USD gegenüber 218,1 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 19,28 Prozent.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 15 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,55 USD je Aktie, gegenüber 3,08 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 14 Analysten durchschnittlich bei 668,6 Millionen USD. Im Vorjahr waren 768,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at