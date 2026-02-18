Ausblick: BE Semiconductor Industries vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

BE Semiconductor Industries gibt am 19.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

10 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,588 USD. Das entspräche einer Verringerung von 26,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,800 USD erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll BE Semiconductor Industries nach den Prognosen von 11 Analysten 191,2 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 16,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 163,6 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 20 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,96 USD im Vergleich zu 2,50 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 19 Analysten durchschnittlich bei 693,3 Millionen USD, gegenüber 657,1 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at