Ausblick: BE Semiconductor Industries vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

BE Semiconductor Industries äußert sich am 23.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Schnitt gehen 11 Analysten von einem Gewinn von 1,27 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,450 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 11 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 70,12 Prozent auf 285,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte BE Semiconductor Industries noch 167,9 Millionen USD umgesetzt.

Die Schätzungen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,72 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,87 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 19 Analysten von durchschnittlich 1,09 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 667,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at