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WKN DE: 898494 / ISIN: US0733201034

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22.04.2026 07:01:06

Ausblick: BE Semiconductor Industries zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

BE Semiconductor Industries wird am 23.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,762 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 81,43 Prozent erhöht. Damals waren 0,420 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 11 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 219,4 Millionen USD – ein Plus von 44,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BE Semiconductor Industries 151,7 Millionen USD erwirtschaften konnte.

21 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,16 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,87 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,03 Milliarden USD, gegenüber 667,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

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