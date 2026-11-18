Beam Global Registered lässt sich am 18.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Beam Global Registered die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Beam Global Registered für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,157 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,280 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 7,2 Millionen USD aus – eine Steigerung von 24,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Beam Global Registered einen Umsatz von 5,8 Millionen USD eingefahren.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,760 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -1,610 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 26,8 Millionen USD, gegenüber 28,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net