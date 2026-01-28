Ausblick: Beazer Homes USA stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Beazer Homes USA wird am 29.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,470 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Beazer Homes USA noch 0,100 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Minus von 9,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 423,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 469,0 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,47 USD im Vergleich zu 1,52 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 2,53 Milliarden USD, gegenüber 2,37 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at