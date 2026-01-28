Beazer Homes USA Aktie
WKN DE: A1J51W / ISIN: US07556Q8814
|
28.01.2026 07:01:06
Ausblick: Beazer Homes USA stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Beazer Homes USA wird am 29.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,470 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Beazer Homes USA noch 0,100 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Minus von 9,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 423,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 469,0 Millionen USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,47 USD im Vergleich zu 1,52 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 2,53 Milliarden USD, gegenüber 2,37 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Beazer Homes USA Inc
|
28.01.26
|Ausblick: Beazer Homes USA stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
12.11.25
|Ausblick: Beazer Homes USA zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.10.25
|Erste Schätzungen: Beazer Homes USA vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
30.07.25
|Ausblick: Beazer Homes USA informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Beazer Homes USA Inc
Aktien in diesem Artikel
|Beazer Homes USA Inc
|19,60
|-0,51%