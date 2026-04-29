Ausblick: Beazer Homes USA vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Beazer Homes USA wird am 30.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,723 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,420 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Beazer Homes USA mit einem Umsatz von insgesamt 448,8 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 565,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 20,62 Prozent verringert.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,318 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,52 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 2,45 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 2,37 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at