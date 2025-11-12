Beazer Homes USA Aktie
Ausblick: Beazer Homes USA zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Beazer Homes USA wird sich am 13.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,798 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Beazer Homes USA 1,69 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal soll Beazer Homes USA nach den Prognosen von 6 Analysten im Schnitt 677,3 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 15,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 806,2 Millionen USD umgesetzt worden.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,40 USD, gegenüber 4,53 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 2,26 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 2,33 Milliarden USD generiert wurden.
