Ausblick: Becton, Dickinson informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Becton, Dickinson wird am 09.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 10 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,81 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Becton, Dickinson 1,04 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 0,41 Prozent auf 5,15 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,17 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 13 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 14,70 USD je Aktie, gegenüber 5,82 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 12 Analysten durchschnittlich bei 22,27 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 21,84 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
