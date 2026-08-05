Ausblick: Becton, Dickinson präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Becton, Dickinson wird am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

11 Analysten schätzen, dass Becton, Dickinson für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,14 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,00 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 11 Analysten eine Verringerung von 11,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 4,89 Milliarden USD gegenüber 5,51 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 12 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 12,61 USD je Aktie, gegenüber 5,82 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 11 Analysten durchschnittlich auf 19,22 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 21,84 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at