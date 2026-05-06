Ausblick: Becton, Dickinson zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Becton, Dickinson stellt am 07.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

13 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,78 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,07 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Becton, Dickinson in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11,39 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 4,67 Milliarden USD im Vergleich zu 5,27 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,49 USD, wohingegen im Vorjahr noch 5,82 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 19,16 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 21,84 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at