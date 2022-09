Ausblick: Bed Bath Beyond öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bed Bath Beyond öffnet am 29.09.2022 die Bücher zum am 31.08.2022 abgelaufenen Quartal.

In Sachen EPS gehen 14 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -1,791 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Bed Bath Beyond noch 0,040 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 12 Analysten eine Verringerung von 27,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,45 Milliarden USD gegenüber 1,98 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -7,075 USD, während im vorherigen Jahr noch -1,080 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,16 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 7,87 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at