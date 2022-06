Ausblick: Bed Bath Beyond stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bed Bath Beyond wird am 29.06.2022 die Bilanz zum am 31.05.2022 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Durchschnitt erwarten 16 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -1,378 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,050 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Bed Bath Beyond nach den Prognosen von 14 Analysten im Schnitt 1,51 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 22,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,95 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 19 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -2,784 USD im Vergleich zu -1,080 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 7,17 Milliarden USD, gegenüber 7,87 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at