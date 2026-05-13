Ausblick: Beeline veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Beeline wird am 14.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,100 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -6,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 130,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,8 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei Beeline für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 4,2 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,010 USD, während im vorherigen Jahr noch -2,230 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 28,0 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 7,8 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at