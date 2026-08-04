BeiGene Aktie
WKN DE: A1437N / ISIN: US07725L1026
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: BeiGene mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
BeiGene wird am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 15 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,66 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei BeiGene noch ein Gewinn pro Aktie von 0,840 USD in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 15 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,62 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 23,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,32 Milliarden USD in den Büchern standen.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 33 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,85 USD aus. Im Vorjahr waren 2,54 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 34 Analysten im Durchschnitt 6,51 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,36 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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