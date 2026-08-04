Ausblick: BeiGene stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

BeiGene präsentiert am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 15 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,41 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte BeiGene 0,470 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll BeiGene 14 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 11,04 Milliarden CNY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 16,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte BeiGene 9,51 Milliarden CNY umsetzen können.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 33 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 5,81 CNY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,40 CNY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 33 Analysten durchschnittlich auf 44,24 Milliarden CNY, gegenüber 38,41 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at