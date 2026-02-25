Ausblick: BeiGene verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

BeiGene stellt am 26.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,747 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte BeiGene -0,790 CNY je Aktie verloren.

12 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 26,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 8,11 Milliarden CNY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 10,22 Milliarden CNY aus.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 31 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,80 CNY, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -3,390 CNY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 33 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 37,21 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 27,42 Milliarden CNY waren.

Redaktion finanzen.at