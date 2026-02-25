Ausblick: BeiGene veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

BeiGene gibt am 26.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Schnitt gehen 11 Analysten von einem Gewinn von 1,29 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -1,420 USD je Aktie erzielt worden.

13 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 30,26 Prozent auf 1,46 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,12 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 33 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,00 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -6,130 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 35 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 5,29 Milliarden USD, gegenüber 3,81 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at