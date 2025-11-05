BeiGene Aktie

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: BeiGene zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

BeiGene wird am 06.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,540 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0,630 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 10 Analysten einen Zuwachs von 36,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 9,77 Milliarden CNY gegenüber 7,18 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 32 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,39 CNY, während im vorherigen Jahr noch -3,390 CNY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 34 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 37,37 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 27,42 Milliarden CNY waren.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
