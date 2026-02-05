Beijer Alma Ab Registered b Aktie
WKN DE: A2JMQ2 / ISIN: SE0011090547
|
05.02.2026 07:01:06
Ausblick: Beijer Alma Registered B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Beijer Alma Registered B wird am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,99 SEK gegenüber 2,02 SEK im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite soll Beijer Alma Registered B 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,94 Milliarden SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 6,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Beijer Alma Registered B 1,82 Milliarden SEK umsetzen können.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 12,31 SEK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 11,85 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 7,84 Milliarden SEK aus, im Gegensatz zu 7,20 Milliarden SEK im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Beijer Alma Ab Registered Shs -B-
|
05.02.26
|Ausblick: Beijer Alma Registered B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.01.26
|Erste Schätzungen: Beijer Alma Registered B zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
24.10.25
|Ausblick: Beijer Alma Registered B legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Ausblick: Beijer Alma Registered B stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
09.10.25
|Erste Schätzungen: Beijer Alma Registered B stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Beijer Alma Ab Registered Shs -B-
Aktien in diesem Artikel
|Beijer Alma Ab Registered Shs -B-
|271,50
|-0,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow fester erwartet -- ATX höher -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende etwas höher. Der deutsche Leitindex setzt sich in der Gewinnzone fest. Der Dow dürfte auf Erholungskurs gehen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.