Ausblick: Beijer Alma Registered B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Beijer Alma Registered B wird am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,99 SEK gegenüber 2,02 SEK im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Beijer Alma Registered B 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,94 Milliarden SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 6,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Beijer Alma Registered B 1,82 Milliarden SEK umsetzen können.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 12,31 SEK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 11,85 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 7,84 Milliarden SEK aus, im Gegensatz zu 7,20 Milliarden SEK im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at