Beijer Electronics AB Aktie

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WKN: 570302 / ISIN: SE0000671711

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27.04.2026 07:01:06

Ausblick: Beijer Electronics AB gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Beijer Electronics AB veröffentlicht am 28.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,20 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 9,09 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,10 SEK je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 8,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 591,0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 545,1 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,66 SEK im Vergleich zu 4,73 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 2,46 Milliarden SEK, gegenüber 2,23 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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