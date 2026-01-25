Beijer Electronics AB Aktie

Beijer Electronics AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 570302 / ISIN: SE0000671711

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
25.01.2026 07:01:06

Ausblick: Beijer Electronics AB stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Beijer Electronics AB stellt am 26.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 1,40 SEK gegenüber 1,22 SEK im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 8,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 624,5 Millionen SEK gegenüber 578,2 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,71 SEK aus, während im Fiskalvorjahr 5,45 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2,27 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 2,26 Milliarden SEK.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Beijer Electronics AB

mehr Nachrichten