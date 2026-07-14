Beijer Electronics AB Aktie
WKN: 570302 / ISIN: SE0000671711
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14.07.2026 07:01:06
Ausblick: Beijer Electronics AB vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Beijer Electronics AB stellt am 15.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,68 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Beijer Electronics AB einen Gewinn von 0,990 SEK je Aktie eingefahren.
2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 13,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 560,8 Millionen SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 638,0 Millionen SEK aus.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 5,97 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,73 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,50 Milliarden SEK, gegenüber 2,23 Milliarden SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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