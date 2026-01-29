Beijer Ref AB Registered b Aktie

WKN DE: A3CMPX / ISIN: SE0015949748

29.01.2026 07:01:06

Ausblick: Beijer Ref Registered B gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Beijer Ref Registered B wird am 30.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,860 SEK je Aktie gegenüber 0,890 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten eine Verringerung von 4,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 8,40 Milliarden SEK gegenüber 8,81 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,01 SEK aus, während im Fiskalvorjahr 4,39 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 37,25 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 35,66 Milliarden SEK.

Redaktion finanzen.at

