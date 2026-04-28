Ausblick: Beijing E-Town Semiconductor Technology A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Beijing E-Town Semiconductor Technology A lädt am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,040 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 42,86 Prozent verringert. Damals waren 0,070 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Beijing E-Town Semiconductor Technology A nach der Prognose von 1 Analyst 1,19 Milliarden CNY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,16 Milliarden CNY umgesetzt worden.

1 Analyst gibt für das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von 0,440 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,240 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 7,13 Milliarden CNY, gegenüber 5,08 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at