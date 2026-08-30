Ausblick: Beijing Huafeng Test Control Technology A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Beijing Huafeng Test Control Technology A wird am 31.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,837 CNY. Das entspräche einem Zuwachs von 24,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,670 CNY erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 26,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 427,0 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 336,8 Millionen CNY umgesetzt.

4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,09 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,68 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,00 Milliarden CNY, gegenüber 1,34 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at