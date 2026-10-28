Beijing Huafeng Test & Control Technology a Aktie

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WKN DE: A3C9HJ / ISIN: CNE100003RC9

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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: Beijing Huafeng Test Control Technology A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Beijing Huafeng Test Control Technology A wird am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten schätzen, dass Beijing Huafeng Test Control Technology A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,32 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,950 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Beijing Huafeng Test Control Technology A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 607,2 Millionen CNY abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 49,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 404,9 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,53 CNY, gegenüber 2,68 CNY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 2,08 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 1,34 Milliarden CNY generiert worden waren.

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