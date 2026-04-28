Beijing Huafeng Test & Control Technology a Aktie

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WKN DE: A3C9HJ / ISIN: CNE100003RC9

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28.04.2026 07:01:06

Ausblick: Beijing Huafeng Test Control Technology A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Beijing Huafeng Test Control Technology A gibt am 29.04.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,15 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Beijing Huafeng Test Control Technology A ein EPS von 1,04 CNY je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 413,5 Millionen CNY aus – das entspräche einem Plus von 45,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 284,2 Millionen CNY in den Büchern standen.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,94 CNY, gegenüber 2,47 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 1,33 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 898,1 Millionen CNY erwirtschaftet wurden.

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