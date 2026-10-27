Beijing Kingsoft Office Software a Aktie

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WKN DE: A2P62J / ISIN: CNE100003PM2

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27.10.2026 07:01:06

Ausblick: Beijing Kingsoft Office Software, A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Beijing Kingsoft Office Software, A veröffentlicht am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,04 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Beijing Kingsoft Office Software, A 0,930 CNY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Beijing Kingsoft Office Software, A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,46 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 1,82 Milliarden CNY im Vergleich zu 1,52 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 6,87 CNY, gegenüber 3,97 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 7,18 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,87 Milliarden CNY erwirtschaftet wurden.

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