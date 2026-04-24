Beijing Kingsoft Office Software a Aktie

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WKN DE: A2P62J / ISIN: CNE100003PM2

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24.04.2026 07:01:06

Ausblick: Beijing Kingsoft Office Software, A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Beijing Kingsoft Office Software, A äußert sich am 24.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 4,74 CNY. Das entspräche einem Zuwachs von 444,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,870 CNY erwirtschaftet wurden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 23,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,30 Milliarden CNY. Dementsprechend geht der Experte bei Beijing Kingsoft Office Software, A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,61 Milliarden CNY aus.

Die Prognosen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 5,32 CNY, gegenüber 3,97 CNY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 19 Analysten durchschnittlich 6,99 Milliarden CNY im Vergleich zu 5,87 Milliarden CNY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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