Beijing Kingsoft Office Software a Aktie

Beijing Kingsoft Office Software a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P62J / ISIN: CNE100003PM2

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
25.03.2026 07:01:06

Ausblick: Beijing Kingsoft Office Software, A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Beijing Kingsoft Office Software, A wird am 26.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,56 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Beijing Kingsoft Office Software, A noch 1,31 CNY je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,84 Milliarden CNY aus – das entspräche einem Plus von 23,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,49 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 22 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,08 CNY, gegenüber 3,56 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 21 Analysten durchschnittlich auf 6,00 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 5,08 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Beijing Kingsoft Office Software, Inc. Registered Shs -A-

mehr Nachrichten

Analysen zu Beijing Kingsoft Office Software, Inc. Registered Shs -A-

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Beijing Kingsoft Office Software, Inc. Registered Shs -A- 243,11 0,46% Beijing Kingsoft Office Software, Inc. Registered Shs -A-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 12
22.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 12: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.03.26 KW 12: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.03.26 KW 12: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht fester in den Feierabend -- DAX legt letztlich kräftig zu -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen schließlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich mit Aufschlägen. Die US-Börsen zeigten sich mit gut behaupteter Tendenz. Die Börsen in Fernost bewegten sich zur Wochenmitte auf höherem Niveau.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen