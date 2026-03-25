Ausblick: Beijing Kingsoft Office Software, A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Beijing Kingsoft Office Software, A wird am 26.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,56 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Beijing Kingsoft Office Software, A noch 1,31 CNY je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,84 Milliarden CNY aus – das entspräche einem Plus von 23,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,49 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 22 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,08 CNY, gegenüber 3,56 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 21 Analysten durchschnittlich auf 6,00 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 5,08 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at