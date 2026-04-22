Beijing Roborock Technology a Aktie
WKN DE: A2QJ99 / ISIN: CNE100003R80
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22.04.2026 07:01:06
Ausblick: Beijing Roborock Technology A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Beijing Roborock Technology A wird sich am 23.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,23 CNY gegenüber 1,96 CNY im Vorjahresquartal.
5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 32,63 Prozent auf 6,55 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,94 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 5,14 CNY, gegenüber 7,69 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 18,55 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 11,89 Milliarden CNY erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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