Ausblick: Beijing Roborock Technology A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Beijing Roborock Technology A lädt am 31.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,82 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,40 CNY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 19,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 4,98 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,16 Milliarden CNY umgesetzt.

Die Schätzungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,77 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,29 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 17 Analysten von durchschnittlich 23,13 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 18,65 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net